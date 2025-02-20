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11:03, 20 февраля 2025Бывший СССР

В Одессе после удара разгорелся сильный пожар

В Одессе после ударов российских БПЛА «Герань» начался сильный пожар
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Одессе после ударов Вооруженных сил (ВС) России по энергетическим объектам в ночь на четверг, 20 февраля, начался сильный пожар. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канал «Военное дело».

Отмечается, что энергообъекты были атакованы при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань». Кроме того, в результате ударов в городе полностью отключилось электричество.

«В Одессе полностью отключено электричество после серии мощных ударов по объектам энергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении канала.

Ранее украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о взрыве на одном из энергообъектов в Одессе. При этом в ДТЭК не уточнили масштаб повреждений и то, какой именно объект компании пострадал.

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