На Украине сообщили о взрыве на энергообъекте в Одесской области

ДТЭК: В Одесской области Украины произошел взрыв на энергообъекте

На объекте украинского энергохолдинга ДТЭК в Одесской области произошел взрыв. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что взрыв на энергообъекте произошел во время атаки в ночь на 20 февраля. При этом в ДТЭК не уточнили масштаб повреждений и то, какой именно объект компании пострадал.

«Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Ранее военный блогер Борис Рожин сообщил, что жителям Одессы пришли сообщения о присоединении Одесской области к России. Отмечается, что соответствующие сообщения разослали российские хакеры, взломавшие украинского интернет-провайдера «Ланет».