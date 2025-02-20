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09:42, 20 февраля 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о взрыве на энергообъекте в Одесской области

ДТЭК: В Одесской области Украины произошел взрыв на энергообъекте
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

На объекте украинского энергохолдинга ДТЭК в Одесской области произошел взрыв. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

Отмечается, что взрыв на энергообъекте произошел во время атаки в ночь на 20 февраля. При этом в ДТЭК не уточнили масштаб повреждений и то, какой именно объект компании пострадал.

«Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Ранее военный блогер Борис Рожин сообщил, что жителям Одессы пришли сообщения о присоединении Одесской области к России. Отмечается, что соответствующие сообщения разослали российские хакеры, взломавшие украинского интернет-провайдера «Ланет».

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