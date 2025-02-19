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23:50, 19 февраля 2025Бывший СССР

Жителям Одессы пришли сообщения о присоединении к России

Жителям Одессы пришли сообщения о переходе города под юрисдикцию России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Жителям Одессы пришли сообщения о присоединении к России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер Борис Рожин.

«Уважаемые жители Одесской области Российской Федерации. В связи с договоренностями между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом начат переход деятельности украинских операторов связи под российскую юрисдикцию», — указано в уведомлении.

Жителей также попросили отнестись «с пониманием» к возможным перебоям связи. По словам Рожина, сообщения разослали российские хакеры, взломавшие украинского интернет-провайдера «Ланет».

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал присоединить «русский город» Одессу к РФ. Он также заявил, что для Владимира Зеленского «и его хунты» нужно создать лагерь на острове Змеиный.

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