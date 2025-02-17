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16:33, 17 февраля 2025Россия

В Думе призвали создать лагерь для Зеленского на острове Змеиный и вернуть Одессу в Россию

Депутат Миронов призвал создать лагерь для Зеленского на острове Змеиный
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andreas Stroh / Globallookpress.com

Для Владимира Зеленского «и его хунты» нужно создать лагерь на острове Змеиный. К таким действиям в своем Telegram-канале призвал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, одним из ключевых вопросов на грядущих переговоров России и США будет судьба Украины и Зеленского в частности. Депутат Госдумы также заявил, что вошедшие в состав России территории не подлежат торгу и возврату.

«Что касается судьбы Зеленского и его хунты, то лучшее для них место — на острове Змеиный, где надо оборудовать лагерь для нацистских преступников. А судить их трибуналом в Одессе. Этот русский город, как и другие исторически наши территории, должен вернуться в состав России», — написал парламентарий.

18 февраля в столице Саудовской Аравии пройдет встреча российской и американской делегаций. Глава МИД России Сергей Лавров и советник президента по международным делам Юрий Ушаков отправились в Эр-Рияд на переговоры с США по поручению российского лидера Владимира Путина.

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