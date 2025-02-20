В России начали расследование убийства Лермонтова

Депутат Бурляев: Следственный комитет начал расследование убийства Лермонтова

Следственный комитет (СК) России начал расследование убийства писателя Михаила Лермонтова. Об этом РИА Новости рассказал народный артист России и депутат Госдумы Николай Бурляев.

«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать», — сказал он.

Лермонтов погиб в 1841 году в возрасте 26 лет. По словам депутата, многие ученые и эксперты считают проведенное после смерти поэта расследование «недобросовестным» и требующим дополнительной проверки.

Ранее литературовед Егор Сартаков призвал не проверять дуэль Лермонтова. По его мнению, схватка писателя с отставным майором Николаем Мартыновым прошла по правилам и не требует нового расследования.