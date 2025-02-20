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11:25, 20 февраля 2025Силовые структуры

В России осудили мать и дочь из Колумбии за попытку сбыть 600 килограммов кокаина

В Подмосковье суд приговорил мать и дочь из Колумбии за попытку сбыть кокаин
Варвара Митина (редактор)

Фото: УФСБ по Челябинской области / ТАСС

В Московской области суд приговорил двух гражданок Колумбии — Перилья Берналь и ее дочь Альфонсо Перилья — к девяти с половиной годам колонии общего режима, а их сообщника из Турции Тунджая Али Саита — к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре Подмосковья.

Всех троих признали виновными по статьям 30, 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»).

По версии следствия, осужденные договорились заработать на продаже запрещенных веществ в России. Для этого они приехали в страну, сняли склад в Домодедово и разместили в нем более 600 килограммов кокаина. Далее они упаковывали наркотик, используя специальное оборудование и материалы для маскировки.

Ранее российские таможенники задержали мужчину за контрабанду наркотиков на 350 миллионов рублей.

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