В России уроженца Украины приговорили к шести годам за подготовку теракта в Хакасии

В России приговорили уроженца Украины к шести годам тюрьмы за подготовку теракта в Хакасии. Об этом сообщает ТАСС.
Он осужден по части 3 статьи 30, части 1, статьи 205 («Подготовка теракта») УК РФ.
По данным агентства, при задержании сотрудниками ФСБ у 62-летнего мужчины были обнаружены документы полковника одной из спецслужб Украины. При обыске по месту жительства найдены два паспорта внутренний и заграничный этого государства, средства для теракта и большое количество носителей информации. Действовал он по заданию Службы безопасности Украины. В 2022 году он получил российское гражданство.
Злоумышленник вину признал. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.