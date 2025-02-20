Глава Верховного суда Подносова: В РФ растет число преступлений с криптовалютой

В России возросло число преступлений с криптовалютой. Об этом заявила глава Верховного суда страны Ирина Подносова на совещании судей общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, цифровая валюта активно используется в экономике, в связи с чем она стала распространяться на преступный мир. Растет количество преступлений, при совершении которых использовались криптоинструменты либо с их помощью был получен преступный доход.

Глава ВС напомнила, что у цифровой валюты еще не урегулирован до конца правовой статус. Этот вопрос все еще прорабатывается с целью признания ее имуществом в рамках уголовного судопроизводства.

Российские суды за прошлый год обратили в доход государства движимого и недвижимого имущества на сумму более 450 миллионов рублей.