Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:24, 20 февраля 2025Россия

В России захотели снизить возраст проверки репродуктивного здоровья подростков

В России предложили снизить возраст проверки репродуктивного здоровья подростков
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

В России захотели снизить возраст проверки репродуктивного здоровья подростков. Соответствующее предложение было озвучено на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации, пишет «Парламентская газета».

Согласно приведенной статистике, с 2020 по 2023 год число женщин репродуктивного возраста в России сократилось на полтора миллиона и составило около 34 миллионов человек. Как отметила замминистра здравоохранения Евгения Котова, сейчас профосмотры, направленные на сохранение репродуктивного здоровья, проводят с 14 лет — ими охвачено 96 процентов подростков.

При этом, с ее слов, эксперты предложили снизить планку возраста для проведения таких медицинских осмотров, в связи с тем, что «у современных детей становление и созревание начинается раньше».  

Чиновница также обратила внимание на необходимость упростить процесс прохождения диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья для взрослых. По итогам 2024 года такие осмотры прошло около шести миллионов россиян, причем мужчины интересовались состоянием своей детородной функции вдвое реже, чем женщины.

Как подчеркнула зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко, для женщин является нормой забота о своем здоровье, а мужчины, как показывает опыт, даже диспансеризацию проходят неохотно. «Пришло время взяться и за мужчин», — заявила она.

Представитель Минздрава, в свою очередь, предположила, что людям может быть тяжело отпроситься с работы дважды, чтобы вначале пройти обычный профосмотр для выявления хронических заболеваний, а затем и репродуктивный. «Поэтому клинический маршрут должен быть один», — считает Котова.  

Ранее в России группа медиков призвала законодательно закрепить право на жизнь с момента зачатия. Эксперты написали письма в поддержку запрета абортов в частных клиниках.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО. Это условие может стать частью мирного соглашения

      В СК опровергли сообщения о расследовании убийства Лермонтова

      Врач ответила на вопрос о допустимости углеводов при похудении

      Канье Уэст решил отречься от нацизма

      В Госдуме предупредили об акциях «беглых нацпредателей»

      Появились первые фото сгоревшего в Нижегородской области самолета

      Военнослужащим в Подмосковье вручили десятки ключей от квартир

      США задумались о сокращении военного присутствия в Европе

      Доллар укрепил позиции в международной торговле

      Один из начальников ФСБ России ушел в отставку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше