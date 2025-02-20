Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:26, 20 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе с иностранца взыскали 1,6 миллиарда рублей

В Тверской области с ливанского бизнесмена взыскали 1,6 миллиарда рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Тверской области с ливанского бизнесмена взыскали 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 4 статьи 159 («Приготовление к особо крупному мошенничеству») УК РФ.

По данным издания, бизнесмен из Ливана попросил российские правоохранительные органы разобраться в ситуации, которая сложилась в городе Кувшиново. Иностранец там никогда не был и не связан с этим регионом, но получил оттуда иск на 1,6 миллиарда рублей, который был удовлетворен в Торжокском межрайонном суде.

Господин Хусейн Эль-Бадауи и его супруга подали заявления в Верховный суд, Следственный комитет (СК) России и Генеральную прокуратуру с требованием отменить незаконное и необоснованное решение. Их адвокат Сергей Грошев рассказал, что бизнесмен ведет дела в России с 1990-х годов. Он занимался сельским хозяйством, производством косметики. Также налаживал торговые контакты с Ливаном, Сирией и ОАЭ. В Москве у него есть большое здание на 2-й Магистральной улице, которое сдается в аренду.

По информации от адвоката, в 2024 году в суд был подан иск о взыскании с Эль-Бадауи и его жены одного миллиарда 610 миллионов 244 тысяч рублей. Истцом была жительница Твери Юлия Кулебякина, которая в качестве повода использовала две долговые расписки от 2015 и 2017 годов. Тогда бизнесмен якобы занял миллиард рублей наличными у жителя Кувшиново Сергея Ершова. Сумма увеличилась из-за процентов и пени. Заимодавец ранее был судим за неуплату алиментов и никакого имущества или бизнеса не имел. Некоторое время был номинальным директором питерской фирмы. К моменту подачи иска мужчина был признан неживым после того, как пропал без вести. Кулебякина утверждала, что успела выкупить расписки до его исчезновения за три миллиона рублей.

После обращения в ФСБ по региону и проведенной проверки было возбуждено уголовное дело, но оно не повлияло на решение суда. Также не были учтены справки погранслужбы ФСБ, по которым Хусейн Эль-Бадауи находился за границей в момента написания расписок.

Ранее сообщалось, что замглавы института при «Роскосмосе» обвинили во взяточничестве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Средиземном море из-за взрывов за месяц повреждены три танкера. Еще два пострадавших судна были связаны с Россией

      В российском регионе объяснили появление на свалке гробов с данными усопших

      Самолет с россиянами на борту внезапно вернулся в аэропорт спустя час полета

      В Казахстане сообщили о проведении первого за шесть лет Парада Победы

      ФСБ раскрыла данные о готовившем теракт против саратовского чиновника украинском агенте

      Цены на аренду жилья в Москве пошли на убыль

      Захарова заявила о бродящем по Европе призраке наполеонизма

      В Курской области мать шестерых детей попала под обстрел ВСУ

      В российском регионе осудили двоих мужчин за продажу базы данных

      ФСБ сообщила о предотвращении теракта против саратовского чиновника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше