В российском регионе с иностранца взыскали 1,6 миллиарда рублей

В Тверской области с ливанского бизнесмена взыскали 1,6 миллиарда рублей

В Тверской области с ливанского бизнесмена взыскали 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 4 статьи 159 («Приготовление к особо крупному мошенничеству») УК РФ.

По данным издания, бизнесмен из Ливана попросил российские правоохранительные органы разобраться в ситуации, которая сложилась в городе Кувшиново. Иностранец там никогда не был и не связан с этим регионом, но получил оттуда иск на 1,6 миллиарда рублей, который был удовлетворен в Торжокском межрайонном суде.

Господин Хусейн Эль-Бадауи и его супруга подали заявления в Верховный суд, Следственный комитет (СК) России и Генеральную прокуратуру с требованием отменить незаконное и необоснованное решение. Их адвокат Сергей Грошев рассказал, что бизнесмен ведет дела в России с 1990-х годов. Он занимался сельским хозяйством, производством косметики. Также налаживал торговые контакты с Ливаном, Сирией и ОАЭ. В Москве у него есть большое здание на 2-й Магистральной улице, которое сдается в аренду.

По информации от адвоката, в 2024 году в суд был подан иск о взыскании с Эль-Бадауи и его жены одного миллиарда 610 миллионов 244 тысяч рублей. Истцом была жительница Твери Юлия Кулебякина, которая в качестве повода использовала две долговые расписки от 2015 и 2017 годов. Тогда бизнесмен якобы занял миллиард рублей наличными у жителя Кувшиново Сергея Ершова. Сумма увеличилась из-за процентов и пени. Заимодавец ранее был судим за неуплату алиментов и никакого имущества или бизнеса не имел. Некоторое время был номинальным директором питерской фирмы. К моменту подачи иска мужчина был признан неживым после того, как пропал без вести. Кулебякина утверждала, что успела выкупить расписки до его исчезновения за три миллиона рублей.

После обращения в ФСБ по региону и проведенной проверки было возбуждено уголовное дело, но оно не повлияло на решение суда. Также не были учтены справки погранслужбы ФСБ, по которым Хусейн Эль-Бадауи находился за границей в момента написания расписок.

Ранее сообщалось, что замглавы института при «Роскосмосе» обвинили во взяточничестве.

