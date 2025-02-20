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07:00, 20 февраля 2025Силовые структуры

Замглавы института при «Роскосмосе» обвинили во взяточничестве

ТАСС: Замглавы ЦНИИмаш Юдакова обвинили в мошенничестве и взяточничестве
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Заместителя гендиректора ЦНИИмаш Ивана Юдакова обвиняют в мошенничестве и взяточничестве, сумма хищений составляет более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что замглавы института при «Роскосмосе» предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, а также по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

«Настоящее уголовное дело было возбуждено 26 августа 2024 года, 3 сентября 2024 года Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому», — говорится в материалах дела.

Уточняется, что срок содержания Юдакова под стражей многократно продлевался, а в среду, 19 февраля, суд продлил меру пресечения до 26 апреля.

Ранее в Приморье суд приговорил экс-депутата краевого законодательного собрания, экс-директора Приморской краевой филармонии Анну Алеко к девяти годам лишения свободы и многомиллионному штрафу

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