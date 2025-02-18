В российском регионе экс-депутат получила срок и многомиллионный штраф за взятки

В Приморье экс-депутат Алеко получила 9 лет колонии и ₽18 млн штрафа за взятки

В Приморье суд приговорил экс-депутата краевого законодательного собрания, экс-директора Приморской краевой филармонии Анну Алеко к девяти годам лишения свободы и многомиллионному штрафу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Алеко признана виновной в совершении двух эпизодов по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично и через посредника взятки в особо крупном размере»). Кроме наказания в виде лишения свободы она получила штраф в размере 18 миллионов рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций руководителя сроком на шесть лет, а также с лишением классного чина и с конфискацией суммы взяток на общую сумму более пяти миллионов рублей, обратив в доход государства арестованное имущество осужденной.

Как установил суд, в июле-августе 2018 года экс-депутат получила взятки в размере 1,5 миллиона рублей, а с июля 2018 по март 2019-го — 3,5 миллиона рублей и часы марки RADO стоимостью более 90 тысяч рублей за общее покровительство и ограничение конкуренции в пользу компании «Интегра» при поставке музыкального оборудования.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области суд приговорил к семи с половиной годам лишения свободы бывшего парламентария Совета депутатов Северодвинска.

