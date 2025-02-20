В самолете с россиянами на борту произошла разгерметизация во время полета

В летевшем из Красноярска в Норильск самолете произошла разгерметизация

В самолете российской авиакомпании NordStar произошла разгерметизация во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация возникла с летевшим из Красноярска в Норильск Boeing 737–800 18 февраля. Экипаж доложил о разгерметизации на борту и приступил к экстренному снижению до эшелона 100.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В результате пассажирский лайнер благополучно приземлился в норильском аэропорту, никто не пострадал.

Ранее у самолета авиакомпании «Вологодское авиапредприятие» отказал двигатель во время полета. Инцидент произошел со следовавшим из Вологды в Санкт-Петербург Як-40 18 февраля.

