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14:24, 20 февраля 2025Мир

В США грипп обошел COVID-19 по летальности

Bloomberg: Грипп впервые за пять лет обошел COVID-19 по летальности в США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mike Blake / Reuters

Зимний грипп впервые за пять лет обошел COVID-19 по числу летальных исходов в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«По словам Питера Чин-Хонга, специалиста по инфекционным заболеваниям и профессора медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско, в то время как опасения по поводу растущих вспышек птичьего гриппа доминируют в заголовках новостей в США, сезонный грипп достиг самого высокого уровня за последние 15 лет и уже превзошел по летальности COVID-19 за последние два месяца», — приводит агентство слова специалистов.

Дополнительно уточняется, что с октября прошлого года гриппом заболели более 29 миллионов человек, в то время как жертвами заболевания стали порядка 16 тыс. человек. При этом уточняется, что грипп обошел коронавирус в том числе из-за роста коллективного иммунитета у американцев, что позволило спасть масштабу проблемы.

14 февраля новый министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший назвал население Америки самым больным в мире. По его словам, американцы приобретают 70 процентов лекарственных препаратов на планете. Также, отметил глава Минздрава, государство тратит на здравоохранение в два-три раза больше других стран, но в результате сталкивается с худшими показателями.

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