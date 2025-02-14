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05:41, 14 февраля 2025Мир

В США назвали американцев самым больным населением в мире

Глава Минздрава Кеннеди-младший: В США живет самое больное население в мире
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Новый министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший назвал население Америки самым больным в мире. Об этом он заявил в эфире Fox News.

По его словам, американцы приобретают 70 процентов лекарственных препаратов на планете. Также, отметил глава Минздрава, государство тратит на здравоохранение в два-три раза больше других стран, но в результате сталкивается с худшими показателями.

Кроме того, Кеннеди-младший указал, что в американских продуктах содержится до 10 тысяч пищевых добавок, тогда как в Евросоюзе разрешено около 400. В этом аспекте США нужно все больше и больше приближаться к европейским стандартам, резюмировал он.

Кеннеди-младший был одобрен на пост министра здравоохранения 52 голосами сенаторов США против 48 после напряженных слушаний по его утверждению на должность. Его допрашивали о возможности демонтажа американской инфраструктуры вакцинации и о его позиции по вопросу абортов.

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