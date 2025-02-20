В США выступили против использования формулировки «агрессор» в адрес России

FT: США отказались называть Россию агрессором в коммюнике стран G7

США отказались против использования формулировки «агрессор» в адрес России в коммюнике стран «Большой семерки» (G7), которое должно быть вскоре опубликовано. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Американцы блокируют эту формулировку, но мы все еще работаем над этим и надеемся на соглашение», — приводит издание слова одного из чиновников.

Дополнительно уточняется, что это решение вызвано желанием президента США Дональда Трамп максимально дистанцироваться от дискурса администрации бывшего главы государства Джо Байдена. По мнению окружения 47-го президента, отказ от подобных формулировок будет способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, уточняется, что поводом для этого решения стала публичная полемика с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговорный процесс о разрешении военного конфликта с Украиной будет проходить при ее непосредственном участии. По словам российского лидера, он, в частности, обсуждал этот вопрос во время телефонной беседы с Трампом, состоявшейся 12 февраля.