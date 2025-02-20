В ЦИК Украины рассказали о возможностях проведения выборов

Выборы на Украине 26 октября возможны, но на практике это маловероятно. Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Олег Диденко, передает «Страна.ua»
По его словам, для проведения выборов к этому сроку необходимо прекратить военные действия, а также наладить избирательный процесс и изменить законодательство. Диденко заявил, что успеть сделать все это в такой срок маловероятно. Также он сообщил, что ЦИК не совершает никаких действий по подготовке к выборам 26 октября.
В то же время он поставил под сомнение, что после завершения военного положения выборы можно проводить минимум через полгода, как договорились парламентские фракции в начале военного конфликта. По его словам, этот срок не закреплен законодательно, к тому же среди подписантов этого документа нет однозначного мнения, идет ли речь о шести месяцах до дня проведения голосования, до дня выборов, или до дня начала избирательного процесса.
Ранее стало известно, что ЦИК Украины собирает информацию о состоянии помещений для голосования по всей стране. Согласно опубликованному распоряжению, у местных властей есть месяц на ответ по состоянию помещений для голосования — до 5 марта 2025 года.