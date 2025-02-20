Японский депутат Судзуки: Украина не может воевать самостоятельно

Украина не может воевать самостоятельно, и ее президент Владимир Зеленский должен стать умнее. С таким заявлением выступил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, его цитирует РИА Новости.

«Украина неспособна самостоятельно воевать. Для того чтобы защитить страну и жизнь своего народа, не должен ли президент Зеленский стать поумнее? Надо зарубить себе на носу, что у этого течения нет обратного хода — так считаю не только я один», — сказал парламентарий.

Ранее Судзуки призвал отменить все антироссийские санкции. По его словам, их введение «было огромной ошибкой и просчетом» США.