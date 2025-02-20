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12:17, 20 февраля 2025Мир

В Японии признали неспособность Украины воевать самостоятельно

Японский депутат Судзуки: Украина не может воевать самостоятельно
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Украина не может воевать самостоятельно, и ее президент Владимир Зеленский должен стать умнее. С таким заявлением выступил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, его цитирует РИА Новости.

«Украина неспособна самостоятельно воевать. Для того чтобы защитить страну и жизнь своего народа, не должен ли президент Зеленский стать поумнее? Надо зарубить себе на носу, что у этого течения нет обратного хода — так считаю не только я один», — сказал парламентарий.

Ранее Судзуки призвал отменить все антироссийские санкции. По его словам, их введение «было огромной ошибкой и просчетом» США.

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