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12:54, 20 февраля 2025Экономика

Москвичам пообещали раннюю весну

Синоптик Позднякова: Дефицит снега ускорит наступление весны в Москве
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На смену неожиданному похолоданию и снегопадам в столицу придет весна, причем раньше обычного. Такую вероятность в разговоре с «Вечерней Москвой» допустила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптиков, осадки в Москве прекратятся в конце этой недели под действием повышенного атмосферного давления. Минимальная температура в пятницу, 21 февраля, составит от минус 12 до минус 10 градусов ночью, днем ожидается минус 6 — минус 4 градуса. В День защитника Отечества дневная температура повысится и дойдет до минус 3 — минус 1 градуса, ночью воздух остынет до минус 8 — минус 10. Столбики термометров продолжат подниматься и в начале следующей недели. Позднякова полагает, что уже 24 февраля днем они могут преодолеть нулевую отметку. Под конец месяца мегаполис вернется к положительной температурной аномалии, однако особых рекордов не поставит.

Дефицит снега в этом году дает основания ждать раннего наступления весны. «Темная поверхность земли поглощает тепло, то есть подстилающая поверхность будет прогреваться, а вслед за ней и воздух. Поэтому синоптики полагают, что март будет с положительной аномалией и метеорологическая весна придет в более ранние сроки, чем положено по климату», — пояснила метеоролог. По ее словам, достаточно пары солнечных дней, чтобы природные процессы ускорились и весна постучалась в столицу.

Предстоящая весна в России, вероятно, продолжит погодные аномалии зимней поры и окажется непривычно теплой. На европейской территории страны, а также на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке температура весной может превысить норму более чем на градус. В Москве март прогнозируется на 2,1 градуса теплее обычного, а весна в целом — на 1,7 градуса.

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