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19:09, 20 февраля 2025Мир

Вице-президент США высказался о необходимости альянса с Европой

Вэнс: Прочность альянсов США с Европой будет зависеть от ее политического курса
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Прочность альянсов США со странами Европы будет зависеть от выбранного европейцами политического курса. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время выступления на конференции консервативных политических действий, его слова передает Reuters.

«Мы, конечно, продолжим участвовать в важных альянсах с Европой, но их сила будет зависеть от того, в каком направлении развиваются наши общества», — отметил Вэнс.

По словам вице-президента США, некоторые страны Европы в значительной степени зависят от американской финансовой поддержки. В частности, оборона Германии «полностью субсидируется американскими налогоплательщиками», подчеркнул он.

Ранее стало известно, что на фоне политики президента США Дональда Трампа Европейский союз опасается конца трансатлантического альянса. При этом высокопоставленный польский чиновник на анонимной основе заявил Politico, что американский лидер не намерен выходить из НАТО, а хочет лишь подтолкнуть Европу к тому, чтобы она «взяла на себя больше ответственности за свою безопасность для усиления» альянса.

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