Рогов: ВСУ атаковали скорую помощь в Чубаревке Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали машину скорой помощи в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

«Боевики ВСУ атаковали скорую помощь. В результате удара дрона нацистов по пункту скорой помощи поврежден автомобиль скорой помощи и гараж. Произошло это в селе Чубаревка», — сообщил Рогов.

В результате никто не пострадал. Работников подстанции перевели на безопасное расстояние, уточнил политик.