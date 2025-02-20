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14:56, 20 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали скорую помощь в Запорожской области

Рогов: ВСУ атаковали скорую помощь в Чубаревке Запорожской области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали машину скорой помощи в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в Telegram.

«Боевики ВСУ атаковали скорую помощь. В результате удара дрона нацистов по пункту скорой помощи поврежден автомобиль скорой помощи и гараж. Произошло это в селе Чубаревка», — сообщил Рогов.

В результате никто не пострадал. Работников подстанции перевели на безопасное расстояние, уточнил политик.

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