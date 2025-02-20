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18:00, 20 февраля 2025Культура

Желание сына Прилучного и Муцениеце жить с отцом объяснили

Психолог Ким: Сын Прилучного и Муцениеце Тимофей считает отца живым идолом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Психолог Ия Ким объяснила желание 12-летнего сына актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофея жить с отцом, несмотря на решение суда. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам эксперта, ребенок находится там, где ему спокойно. «Почему мальчик так упорно не хочет общаться с матерью? Вопрос непростой: мы не знаем, было ли ему комфортно жить с мамой, как он общался с отцом до этого», — сказала она, добавив, что со временем сын актеров захочет возобновить общение с Муцениеце.

Психолог также отметила, что не стоит спешить с выводами «насчет манипулятивных способностей взрослых», которые находятся на данный момент рядом с Тимофеем. «Очевидно, что сейчас мальчик будет тянуться к отцу, стремиться походить на него. Рядом с ним сейчас буквально живой идол, на которого он равняется», — заключила Ким.

Ранее Агата Муцениеце рассказала, как случайно встретила в магазине сына впервые за несколько месяцев. «Не могу сказать, что он мне говорил что-то приятное. Вообще странно это, все-таки мальчик… Ладно, не будем о грустном», — поделилась она.

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