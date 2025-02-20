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09:37, 20 февраля 2025Забота о себе

Женщина списала температуру и потерю голоса на простуду и оказалась больна раком

Потеря голоса у 53-летней матери четырех детей оказалась симптомом лимфомы
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Живущая в Великобритании 53-летняя мать четырех детей Кирсти Лоусон списала высокую температуру и потерю голоса на обычную простуду, однако в итоге оказалось, что у нее лимфома. Ее историей заинтересовалось издание The Sun.

Лоусон рассказала, что поначалу оставила без внимания потерю голоса, постоянную усталость и общее ухудшение самочувствия, списав эти симптомы на простуду или грипп. Она записалась на прием к терапевту, только когда у нее на шее появилась опухоль размером с куриное яйцо. Врачи отправили женщину на обследование, но по результатам анализов решили, что у нее вирусная инфекция.

Когда же спустя шесть недель у британки поднялась температура, а голос к ней так и не вернулся, она отправилась в больницу, где ее принял отоларинголог. Специалист проверил ее горло, сделал УЗИ и биопсию опухоли, а тажке обнаружил увеличенные лимфоузлы в подмышечной впадине и в паху. По результатам обследования выяснилось, что у Лоусон третья стадия лимфогранулематоза.

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Женщина перенесла операцию по удалению опухших лимфатических узлов, а также курс химиотерапии и пересадку стволовых клеток. Благодаря терапии у нее началась ремиссия. Теперь она раз в полгода проходит обследование, чтобы убедиться, что рак не вернулся.

Ранее врач-онколог, гематолог Александр Серяков указал на неочевидный фактор развития рака кишечника. По его словам, значительно повышают риск этого онкологического заболевания патогенные микробы, живущие в организме человека.

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