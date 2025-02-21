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13:54, 21 февраля 2025Мир

Бельгия отложила поставку истребителей Украине

Бельгия отложила поставку Украине F-16 минимум на год
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Бельгия отложила поставку Украине истребителей F-16 минимум на год из-за задержки поставок Брюсселю американских самолетов F-35. Об этом заявил начальник бельгийского Генштаба, генерал от авиации Фредерик Вансина в интервью изданию Soir.

«Мы надеемся начать поставлять [Киеву] первые самолеты с конца этого года», — сообщил Вансина.

По словам начальника Генштаба, отправка Украине самолетов была отсрочена из-за того, что США задержали поставки Бельгии F-35. Бельгия получит американские самолеты только к концу 2025 года, а на полную операционную готовность они должны выйти в 2027 году.

18 декабря 2024 года стало известно о неспособности Бельгии вовремя передать Украине истребители F-16, обещанные ей до конца года. По словам министра обороны страны Людивин Дедондер, это связано с отсутствием подготовленных украинских пилотов и нехваткой запчастей.

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