Развеян миф о времени жизни смартфонов

BBC: Включение темной темы на смартфоне может увеличить энергопотребление

Британские ученые развеяли миф о том, что темная тема однозначно продлевает время работы смартфона. Об этом они рассказали BBC.

Инженеры Зак Датсон и Мохит Арора проверили утверждение о том, что темная тема смартфона, при которой интерфейс экрана окрашивается преимущестенно в черные и темные оттенки, увеличивает жизнь смартфона. Они убедились в том, что включение темной темы напротив может привести к более быстрому разряду аккумулятора устройства.

Датсон и Арора отметили, что производители смартфонов советуют включать темную тему, чтобы повысить время автономной работы и снизить потребление энергии. В ходе эксперимента они раздали участникам телефоны с открытой на них веб-страницей сервиса BBC Sounds в темном режиме. Затем энтузиастам предложили установить комфортную яркость экрана. Эксперимент повторили с обычной — светлой — темой оформления.

Оказалось, что 80 процентов участников эксперимента значительно увеличили яркость экранов при включенной темной теме, так как иначе им было некомфортно пользоваться девайсом. Специалисты заключили, что часто темная тема не экономит энергию, а напротив способствует повышенному энергопотреблению.

Пользователям, которые хотят потреблять меньше энергии, Зак Датсон и Мохит Арора рекомендовали уменьшать яркость экрана гаджетов и переходить на девайсы с меньшим размером дисплея.

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