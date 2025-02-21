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11:42, 21 февраля 2025Наука и техника

Названы бренды компьютеров с худшей ремонтопригодностью

PIRG: Компьютеры Lenovo и Apple оказались худшими в плане ремонтопригодности
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ChinaFotoPress / Globallookpress.com

Исследователи группы по защите прав потребителей US Public Interest Research Group (PIRG) назвали бренды, которые выпускают компьютеры с самой низкой ремонтопригодностью. Список опубликован в отчете, с которым ознакомилось издание Arstechnica.

Худшую оценку — F — получила компания Lenovo. Специалисты выяснили, что фирма вообще не предоставляет своим потребителям инструкции по ремонту персональных компьютеров и ноутбуков. Из-за этого их крайне сложно обслужить и починить в домашних условиях. Чуть выше расположились Apple — C-, HP — C, Samsung, Microsoft и Dell — B-.

Производителями ПК, подходящих для домашнего ремонта, оказались Dell, Acer и Asus. Самым простым в ремонте компьютером назвали Asus Zenbook Pro 14, самым сложным — Apple MacBook Pro M3 Max.

Также исследователи PIRG выделили бренды, которые выпускают смартфоны с лучшей ремонтопригодностью. Среди них назвали Apple, Google, Motorola и Samsung.

В разговоре с Arstechnica автор отчета Лукас Гаттерман отметил, что показатели ремонтопригодности смартфонов выше, чем у компьютеров. По его мнению, отчасти это связано с местным законодательствам ряда стран, власти которых подталкивают производителей телефонов выпускать девайсы, которые можно отремонтировать дома.

В начале февраля авторы издания XDA перечислили пять самых популярных мифов, связанных с видеоиграми и компьютерным геймингом. В том числе они заметили, что игровые ПК не нужно обновлять каждый год, за стоимость консоли PlayStation 5 Pro можно собрать хороший игровой компьютер.

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