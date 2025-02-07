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18:41, 7 февраля 2025Наука и техника

Перечислены популярные мифы относительно ПК-гейминга

Авторы XDA назвали мифом предположение, что игровой ПК нужно обновлять ежегодно
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Авторы издания XDA перечислили пять самых популярных мифов, связанных с видеоиграми и компьютерным геймингом. Материал доступен на сайте медиа.

В первую очередь журналисты выделили тезис, что ПК-гейминг обходится слишком дорого: «Игровые ПК начального уровня или даже игровые ноутбуки могут быть на удивление доступными». Они заметили, что за стоимость PlayStation 5 Pro можно собрать хороший игровой компьютер. Также они назвали мифом предположение, что игровой девайс нужно обновлять каждый год: «Возможно, вам нужно будет заменить видеокарту только через несколько лет, чтобы соответствовать новым требованиям игры, или, может быть, установить дополнительную планку оперативной памяти».

Также они заметили, что для запуска современных игр необязательно иметь самое мощное оборудование, так как большинство видеоигр поддерживают масштабируемые графические настройки.

В заключение они развеяли миф о том, что гейминг на ПК слишком сложен для начинающих. Специалисты заметили, что в магазинах есть готовые собранные компьютеры, которые стоят чуть дороже, чем комплектующие по отдельности. Также авторы подытожили, что на ПК представлено большое количество игр — как для новичков, так и для хардкорных геймеров.

В конце января специалисты издания XDA перечислили действия по обслуживанию компьютера, которые нельзя выполнять самостоятельно в домашних условиях. К ним отнесли ремонт процессора, обслуживание блока питания и жесткого диска.

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