Пользователей предостерегли от самостоятельного ремонта ПК

Авторы издания XDA посоветовали не чистить ПК жидкостью и разбирать блок питания

Журналисты издания XDA перечислили действия по обслуживанию компьютера, которые нельзя выполнять самостоятельно в домашних условиях. Список доступен на сайте медиа.

В первую очередь специалисты выделили опасные работы по обслуживанию процессора. Они предостерегли пользователей от скальпирования чипа, то есть удаления внешнего металлического кожуха ради улучшения характеристик чипа. Кроме того, из-за высокого риска поломки не рекомендуется самостоятельно ремонтировать сокет — разъем в материнской плате для установки процессора.

Авторы подчеркнули, что пользователи не должны ни в коем случае разбирать блок питания ПК — в том числе из-за риска поражения током при контакте с одним из конденсаторов. «Покупка нового блока питания — лучший выбор, чем рисковать жизнью, ремонтируя старый», — посоветовали специалисты. Также они заметили, что профессионалы часто чистят компьютеры изопропиловым спиртом, но любитель может повредить жидкостью внутренние компоненты.

В заключение в материале отметили крайне низкий шанс успеха при самостоятельном ремонте жестких дисков. «Внутренности жесткого диска чрезвычайно хрупкие, и могут быть легко сломаны, если вы не знаете, что делать», — подытожили авторы.

В конце января корпорация Apple выпустила серию обновлений для своих гаджетов, исправляющих опасную уязвимость. Апдейт подготовили для смартфонов, компьютеров, планшетов, умных часов и прочих устройств.