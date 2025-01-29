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20:16, 29 января 2025Наука и техника

Пользователей предостерегли от самостоятельного ремонта ПК

Авторы издания XDA посоветовали не чистить ПК жидкостью и разбирать блок питания
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания XDA перечислили действия по обслуживанию компьютера, которые нельзя выполнять самостоятельно в домашних условиях. Список доступен на сайте медиа.

В первую очередь специалисты выделили опасные работы по обслуживанию процессора. Они предостерегли пользователей от скальпирования чипа, то есть удаления внешнего металлического кожуха ради улучшения характеристик чипа. Кроме того, из-за высокого риска поломки не рекомендуется самостоятельно ремонтировать сокет — разъем в материнской плате для установки процессора.

Авторы подчеркнули, что пользователи не должны ни в коем случае разбирать блок питания ПК — в том числе из-за риска поражения током при контакте с одним из конденсаторов. «Покупка нового блока питания — лучший выбор, чем рисковать жизнью, ремонтируя старый», — посоветовали специалисты. Также они заметили, что профессионалы часто чистят компьютеры изопропиловым спиртом, но любитель может повредить жидкостью внутренние компоненты.

В заключение в материале отметили крайне низкий шанс успеха при самостоятельном ремонте жестких дисков. «Внутренности жесткого диска чрезвычайно хрупкие, и могут быть легко сломаны, если вы не знаете, что делать», — подытожили авторы.

В конце января корпорация Apple выпустила серию обновлений для своих гаджетов, исправляющих опасную уязвимость. Апдейт подготовили для смартфонов, компьютеров, планшетов, умных часов и прочих устройств.

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