Гаджеты Apple призвали срочно обновить

Apple выпустила срочное обновление, исправляющее опасную уязвимость

Корпорация Apple выпустила серию обновлений для своих гаджетов, исправляющих опасную уязвимость. На это обратило внимание издание The Register.

В конце января инженеры компании выпустили для смартфонов, планшетов, компьютеров и других фирменных устройств патчи безопасности. Журналисты медиа выяснили, что патчи закрывают проблему уязвимости CVE-2025-24085, связанную с CoreMedia — компонентом, благодаря которому девайсы Apple обрабатывают аудио и видео.

Исправления вышли для iPhone и iPad — iOS 18.3 и iPadOS 18.3 соответственно стали доступны для скачивания. Также обновления появились для шлема Vision Pro, компьютеров Mac, умных часов Apple Watch и приставок Apple TV HD и Apple TV 4K. В Apple призвали всех пользователей срочно обновить свои гаджеты.

Специалисты The Register отметили, что Apple не стала подробно описывать опасную уязвимость. В компании лишь заметили, что с помощью системной бреши злоумышленники могут удаленно взламывать устройства.

В конце января группа пользователей Apple из США обвинила компанию Тима Кука в продаже ремешков для Apple Watch, содержащих опасные для здоровья химикаты. По мнению истцов, IT-гигант намеренно скрывает наличие «вечных химикатов» в своих устройствах.