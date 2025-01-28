Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:57, 28 января 2025Наука и техника

Гаджеты Apple призвали срочно обновить

Apple выпустила срочное обновление, исправляющее опасную уязвимость
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Корпорация Apple выпустила серию обновлений для своих гаджетов, исправляющих опасную уязвимость. На это обратило внимание издание The Register.

В конце января инженеры компании выпустили для смартфонов, планшетов, компьютеров и других фирменных устройств патчи безопасности. Журналисты медиа выяснили, что патчи закрывают проблему уязвимости CVE-2025-24085, связанную с CoreMedia — компонентом, благодаря которому девайсы Apple обрабатывают аудио и видео.

Исправления вышли для iPhone и iPad — iOS 18.3 и iPadOS 18.3 соответственно стали доступны для скачивания. Также обновления появились для шлема Vision Pro, компьютеров Mac, умных часов Apple Watch и приставок Apple TV HD и Apple TV 4K. В Apple призвали всех пользователей срочно обновить свои гаджеты.

Специалисты The Register отметили, что Apple не стала подробно описывать опасную уязвимость. В компании лишь заметили, что с помощью системной бреши злоумышленники могут удаленно взламывать устройства.

В конце января группа пользователей Apple из США обвинила компанию Тима Кука в продаже ремешков для Apple Watch, содержащих опасные для здоровья химикаты. По мнению истцов, IT-гигант намеренно скрывает наличие «вечных химикатов» в своих устройствах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер-министр Сербии подал в отставку на фоне протестов. Что это значит для России?

      МИД Дании оценил шансы Трампа получить Гренландию

      Мужчина три недели проходил с палочкой для еды в глазнице и не понял этого

      Россиянкам назвали самые модные пальто на весну

      Жителей российского города возмутила реклама колбасы на фоне военного памятника

      Журналистку крымско-татарского телеканала внесли в список террористов и экстремистов

      В аэропорту Южной Кореи пожар охватил целый самолет с пассажирами

      Раскрылась схема закупки российского газа немецкими компаниями

      Предварительное расследование в отношении блогера Шабутдинова завершено

      Раскрыт ущерб по делу блогера Шабутдинова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше