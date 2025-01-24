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11:01, 24 января 2025Наука и техника

Apple засудят из-за химикатов в гаджетах

Против Apple подали иск из-за наличия химикатов в ремешках умных часов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Группа пользователей Apple из США обвинила компанию Тима Кука в продаже устройств, содержащих опасные для здоровья химикаты. Об этом сообщает издание The Register.

Иск был подан в Калифорнии. Американские потребители обвинили корпорацию, что она продает часы Apple Watch, ремешки которых содержат полифторалкильные соединения (PFAS), также известные как «вечные химикаты». По мнению истцов, IT-гигант намеренно скрывает наличие вредных для здоровья веществ в своих устройствах.

По словам журналистов, возмущенные пользователи ссылаются на недавнее исследование Университета Нотр-Дам Мэриленда (США), согласно которому PFAS можно обнаружить во фторэластомере, который широко используется в качестве материала для ремешков умных часов. Так, фторэластомер содержит в себе перфторгексановую кислоту, которая не подвергается биологическому разложению и устойчива к разрушению после воздействия воды и света.

«Ответчик знает, что некоторые из его продуктов содержат PFAS. Он также знает, что эти химические вещества опасны», — заметили представляющие интересы пользователей юристы. Истцы уверены, что Apple нарушает законы штата Калифорния о недобросовестной конкуренции, рекламе и средствах правовой защиты потребителей. В Apple пока не отреагировали на иск.

В начале декабря калифорнийский регулятор обязал Apple пометить на своем сайте, что продаваемый компанией аксессуар для iPhone содержит бисфенол А. Это вещество широко применяется в промышленности, однако может вызывать рак.

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