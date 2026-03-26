Крышевавшего ОПГ «Законовские» бывшего офицера Росгвардии отказались отпустить

Суд Самары отменил УДО экс-росгвардейца Сазонова, осужденного за взятки от ОПГ

Самарский областной суд отменил решение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова, осужденного за крышевание ОПГ «Законовские». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Постановление вынесено 26 марта.

Экс-офицер Росгвардии был осужден в феврале 2020 года за мошенничество и получение взяток от участников организованной преступной группировки и владельцев фотостудий, работавших в родильных домах Самары. В общей сложности Сазонову вменили незаконное получение 20 миллионов рублей.

Выступивший в качестве свидетеля обвинения предприниматель Александр Орлов, связанный с «Законовскими», признался, что записывал передачу взяток росгвардейцу на видеокамеру, встроенную в авторучку. Ее выдал ему лидер ОПГ Сергей Гафуров.

Ленинский районный суд Самары назначил Сазонову 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 211 миллионов рублей. В 2024 году неотбытая часть наказания была ему заменена на принудительные работы.

В январе 2026 года Куйбышевский районный суд Самары удовлетворил ходатайство Сазонова об УДО, однако прокуратура оспорила это решение.

Уголовное дело против Сазонова было возбуждено летом 2018 года, а осенью того же года его уволили по службы по отрицательным мотивам.

Он является сыном покойного вице-спикера Самарской думы Виктора Сазонова.