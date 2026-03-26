17:11, 26 марта 2026

Россиян научили реанимировать газон весной

Агроном Лагута: Весной газон необходимо прочесать
Александра Качан (Редактор)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Реанимацию газона после зимы стоит начать с прочесывания травостоя. Об этом россиянам рассказал агроном Павел Лагута в беседе с «Аргументами и фактами».

Эксперт рекомендовал тщательно вычесать газон граблями с острыми зубьями или специальными аэраторами. Процедуру нужно провести в нескольких направлениях — это поможет удалить сухую траву и обеспечить доступ воздуха к корням.

После чистки газон следует подкормить азотными удобрениями. Для этого подойдет, например, мочевина с расчетом 25–35 грамм на квадратный метр. Подкормку лучше всего повторять каждые две недели, пока газон не восстановится полностью.

Ранее Лагута рассказал дачникам рассказали, когда лучшие всего посадить культуры в марте. По его словам, к посадкам стоит приступать только в определенных условиях, в том числе если верхний слой почвы оттаял минимум на 4–6 сантиметров.

