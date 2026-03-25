Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:52, 25 марта 2026Экономика

Дачникам назвали лучшие для посадки в марте культуры

Агроном Лагута: В марте на даче можно сажать морковь, редис, укроп и горох
Виктория Клабукова
Высадка моркови. Фото: La Huertina De Toni / Shutterstock / Fotodom  

В марте на даче стоит сажать культуры, устойчивые к холодам. Какие саженцы выдержат мартовскую погоду, «Аргументам и фактам» рассказал агроном Павел Лагута.

Мартовское потепление может ввести неопытного дачника в заблуждение — воздух значительно прогревается в течение дня, но ночью все еще продолжаются заморозки. Почва в это время прогревается лишь сверху, а на глубине 8–12 сантиметров остается холодной и даже подмерзшей. Ориентироваться только на воздух нельзя, подчеркивает Лагута. К посадкам стоит приступать, если верхний слой почвы оттаял минимум на 4–6 сантиметров, земля не слипается комками, лед окончательно растаял, а ночная температура не опускается ниже минус 5 градусов в течение нескольких дней.

Холодостойкие культуры хорошо прорастают уже при плюс 2-4 градусах, а их всходы даже переносят заморозки. Из корнеплодов в марте можно смело сажать морковь, редис и пастернак. Из листовых культур эксперт советует обратить внимание на укроп, петрушку (и листовую, и корневую), шпинат и салаты холодного типа. Хорошие всходы дают горох, бобы, а также лук-чернушка на зелень и на севок. Благодаря медленному, спокойному развитию и талой влаге такие посевы зачастую обгоняют апрельские. Мелкие семена рекомендуется сажать на 1-1,5 сантиметра, а средние — не глубже чем на 2 сантиметра.

Ранее дачников призвали засыпать рассаду древесной золой. Помимо того, что зола обогащает почву минералами, снижает кислотность грунта и укрепляет ткани молодых всходов, она защищает от опасной болезни, черной ножки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна ЕС сняла санкции против России

    Старые iPhone внезапно обновили

    Песков раскрыл ответ США на сигналы России по Ирану

    Названо число отправленных с начала СВО из Чечни бойцов

    Зеленский назначил главой военной контрразведки Зайца

    Путин заявил о развитии стратегического партнерства с одной из постсоветских стран

    В России сократили срок уведомления об увольнении некоторых граждан с отсрочкой от призыва

    В Никарагуа оценили уровень российского футбола

    Россиянам назвали неожиданный способ улучшить эрекцию

    Макрон созвонился с президентом Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok