Дачникам назвали лучшие для посадки в марте культуры

Агроном Лагута: В марте на даче можно сажать морковь, редис, укроп и горох

В марте на даче стоит сажать культуры, устойчивые к холодам. Какие саженцы выдержат мартовскую погоду, «Аргументам и фактам» рассказал агроном Павел Лагута.

Мартовское потепление может ввести неопытного дачника в заблуждение — воздух значительно прогревается в течение дня, но ночью все еще продолжаются заморозки. Почва в это время прогревается лишь сверху, а на глубине 8–12 сантиметров остается холодной и даже подмерзшей. Ориентироваться только на воздух нельзя, подчеркивает Лагута. К посадкам стоит приступать, если верхний слой почвы оттаял минимум на 4–6 сантиметров, земля не слипается комками, лед окончательно растаял, а ночная температура не опускается ниже минус 5 градусов в течение нескольких дней.

Холодостойкие культуры хорошо прорастают уже при плюс 2-4 градусах, а их всходы даже переносят заморозки. Из корнеплодов в марте можно смело сажать морковь, редис и пастернак. Из листовых культур эксперт советует обратить внимание на укроп, петрушку (и листовую, и корневую), шпинат и салаты холодного типа. Хорошие всходы дают горох, бобы, а также лук-чернушка на зелень и на севок. Благодаря медленному, спокойному развитию и талой влаге такие посевы зачастую обгоняют апрельские. Мелкие семена рекомендуется сажать на 1-1,5 сантиметра, а средние — не глубже чем на 2 сантиметра.

Ранее дачников призвали засыпать рассаду древесной золой. Помимо того, что зола обогащает почву минералами, снижает кислотность грунта и укрепляет ткани молодых всходов, она защищает от опасной болезни, черной ножки.