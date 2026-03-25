Россиян призвали срочно посыпать рассаду золой

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:47, 25 марта 2026

Агроном Лагута: Зола поможет спасти рассаду от опасной болезни
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: iva / Shutterstock / Fotodom

Древесная зола поможет спасти рассаду от черной ножки — опасной болезни, которая приводит к гнили растений. Срочно посыпать посадки этим средством призвал россиян агроном Павел Лагута, пишет aif.ru.

Зола выполняет сразу несколько полезных функций — делает поверхность почвы более сухой, укрепляет ткани молодых растений, препятствует развитию гнили, снижает кислотность грунта и обогащает субстрат минералами.

По словам специалиста, древесную золу нужно просто рассыпать тонким слоем по всей поверхности грунта. «Такой прием помогает снизить риск развития грибковых инфекций и одновременно улучшает питание рассады», — подчеркнул Лагута.

Ранее россиянам рассказали, какие растения на даче безопасны для аллергиков. В перечень вошли разные виды суккулентов, калина, бамбук, папоротник, альпийская незабудка, кизильник и барбарис.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok