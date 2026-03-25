Россиян призвали срочно посыпать рассаду золой

Агроном Лагута: Зола поможет спасти рассаду от опасной болезни

Древесная зола поможет спасти рассаду от черной ножки — опасной болезни, которая приводит к гнили растений. Срочно посыпать посадки этим средством призвал россиян агроном Павел Лагута, пишет aif.ru.

Зола выполняет сразу несколько полезных функций — делает поверхность почвы более сухой, укрепляет ткани молодых растений, препятствует развитию гнили, снижает кислотность грунта и обогащает субстрат минералами.

По словам специалиста, древесную золу нужно просто рассыпать тонким слоем по всей поверхности грунта. «Такой прием помогает снизить риск развития грибковых инфекций и одновременно улучшает питание рассады», — подчеркнул Лагута.

Ранее россиянам рассказали, какие растения на даче безопасны для аллергиков. В перечень вошли разные виды суккулентов, калина, бамбук, папоротник, альпийская незабудка, кизильник и барбарис.