20:41, 24 марта 2026Экономика

Аллергикам назвали безопасные растения на даче

Врач Кузнецова: Калина, кизильник и барбарис безопасны для аллергиков
Виктория Клабукова
Ирисы

Ирисы. Фото: Traveller70 / Shutterstock / Fotodom

Многие аллергики отказываются от сада, опасаясь, что отдых на природе будет омрачен борьбой с недугом. Какие растения не представляют опасности для аллергиков и что делать, чтобы предотвратить приступ аллергии на даче, «Аргументам и фактам» объяснила врач-аллерголог Оксана Кузнецова.

Для газона подойдут почвопокровные культуры и суккуленты — это мох, кактусы, алоэ, вероника ползучая, живучка, бакопа и белый клевер. У воды хорошо приживается кувшинка, лотос и элодея. Для альпийских горок эксперт рекомендует выбирать папоротник, бамбук и альпийскую незабудку, для вертикального озеленения — девичий и амурский виноград, жимолость, каприфоль и клематис, а для кустарников — вейгелу, калину, иргу, кизильник и барбарис. Все эти растения безопасны для страдающих аллергией. Из пряных трав и цветов, которые также не провоцируют аллергические реакции, врач советует обратить внимание на ирисы, флоксы, колокольчики, астильбы, петунии, лаванду, мяту, шалфей и розмарин.

В целях профилактики собеседница газеты рекомендует изменить планировку участка. Риск возникновения аллергический реакций возрастает на больших открытых пространствах — сквозняки разносят пыльцу. В свете этого стоит позаботиться о высоком заборе на участке, в том числе «зеленым» — из деревьев с плотной кроной. Поможет также пруд или фонтан, поскольку повышенная влажность прибивает пыльцу к земле.

Ранее россиянам с аллергией рассказали, как подготовиться к сезону цветения. В профилактических целях можно заранее начать прием антигистаминных препаратов, купить очиститель воздуха для дома и носить медицинскую маску на улице.

