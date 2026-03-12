Реклама

13:26, 12 марта 2026Забота о себе

Аллергикам назвали три шага для подготовки к сезону цветения

Аллерголог Фам: Подготовиться к сезону аллергии помогут три этапа профилактики
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Budimir Jevtic / Shutterstock / Fotodom

Аллергологи Джеффри Чамблисс и Мишель Фам назвали три шага, которые помогут аллергикам подготовиться к сезону цветения. Их советы цитирует The New York Times.

По мнению Чамблисс, самое первое, что нужно сделать — это определить индивидуальный сезон аллергии. Он уточнил, что пыльца появляется в три волны: деревья цветут в начале весны, трава — с поздней весны до лета, а сорняки — с конца лета до осени. «Зная, на какой вид пыльцы реагирует организм и когда начинается ее активная фаза, можно планировать профилактические меры и прием лекарств», — заявил аллерголог.

Второй этап подготовки — заранее начать прием антигистаминных препаратов. Фам рекомендует начинать за две–четыре недели до начала сезона, чтобы блокировать действие гистамина, вызывающего зуд, чихание и заложенность носа. Такой подход, по ее словам, помогает снизить интенсивность симптомов и облегчить переносимость первых пиков цветения.

Третьим шагом защиты от аллергии специалисты назвали обустройство дома или квартиры таким образом, чтобы уменьшить воздействие пыльцы. Они советуют использовать очистители воздуха, проветривать помещения в часы минимальной пыльцевой нагрузки и при возможности носить маску на улице. Также Фам рекомендовала хранить верхнюю одежду отдельно от других вещей, чтобы принесенный с улицы аллерген не попадал на чистые поверхности в доме.

Ранее врач общей практики Нигхат Ариф посоветовала мазать нос вазелином в период аллергии. По ее словам, вазелин создает барьер для пыльцы и уменьшает ее воздействие.

