13:27, 10 марта 2026Забота о себе

Врач предупредила о распространенной ошибке перед началом сезона аллергии

Врач Ариф: Лекарства от аллергии эффективнее работают до начала сезона цветения
Екатерина Улитина
Фото: Jose Luis Prieto / Shutterstock / Fotodom

Перед началом сезона аллергии многие совершают одну и ту же ошибку, из-за которой период цветения проходит особенно тяжело. Об этом предупредила врач общей практики Нигхат Ариф, пишет Bristol Post.

По словам Ариф, распространенная ошибка — начинать пить антигистаминные препараты слишком поздно. Она считает, что лекарства будут эффективнее работать, если принимать их до начала сезона цветения, когда в воздухе нет большого количества пыльцы.

Чтобы подготовиться к периоду цветения, врач также посоветовала следить за прогнозом распространения пыльцы, заранее запастись лекарствами или обратиться за консультацией к врачу. В разгар сезона, по ее мнению, может помочь вазелин. Она рекомендовала мазать им нос и область вокруг него. «Вазелин работает как барьер от пыльцы, задерживает частицы до того, как они попадут в носовые проходы», — заявила Ариф.

Ранее невролог Али Исмаилов рассказал о типичных ошибках в начале весны. По его словам, это время идеально для простудных заболеваний.

    Обсудить
