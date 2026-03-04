Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:30, 4 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Невролог рассказал о типичной ошибке россиян в начале весны

Невролог Исмаилов: В начале весны люди часто путают аллергию и инфекцию
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: PeopleImages / Getty Images

На разрыве между «хочется по-весеннему» и «ресурс еще зимний» здоровье ломается чаще всего и первая линия атаки — респираторные вирусы, рассказал невролог, руководитель «АЙТИМЕДЛАБС» Али Исмаилов. Своим мнением он поделился в разговоре «Ленты.ру».

По словам эксперта, для респираторных заболеваний период конец февраля-март идеален: перепады температуры, транспорт, офисы и школы, сухой воздух. Происходит часто так: человек простыл, не выспался, попил что-то для иммунитета и ему становится легче, но затем температура возвращается, кашель становится глубже.

«Вторая история сезона — аллергия. Она часто стартует именно на этом стыке: насморк, зуд в глазах, ощущение “как будто заболел”, но без температуры и без настоящей ломоты. И тут типичная ошибка: лечить аллергию как инфекцию или, наоборот, списывать инфекцию на аллергический сезон», — предупредил врач.

Весной «устает» нервная система — она первой реагирует на перегрузку

Али Исмаиловневролог

Эксперт предупредил, что после вирусов нередко приходит поствирусная астения, на фоне которой усиливаются головные боли, мигрени, напряжение в шее и плечах, у тревожных людей появляется «туман», головокружение, ощущение нестабильности. Люди начинают искать страшные диагнозы, хотя причина часто проще: недосып, инфекция или аллергия, погода, стресс, подчеркнул он.

«Есть и еще одна весенняя классика: обострения того, что в быту называют остеохондрозом. Переохлаждение, ветер, мокрая одежда, кондиционер в машине — и мышцы отвечают спазмом. Спазм запускает цепочку боли: ограничение движения, прострел в поясницу, отдача в лопатку или руку. Поэтому весной важно утепляться не ради моды. Шея и поясница очень не любят холодный ветер и мокрую одежду — они потом возвращают это болью на недели», — предупредил Исмаилов.

Ранее врач-невролог Мария Лавренова рассказала, что сильная утренняя сонливость может быть опасным сигналом. По ее словам, иногда люди не получают достаточно сна при нормальном режиме из-за частых микропробуждений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство Испании ответило на угрозы Трампа разорвать торговлю. Президент США обиделся на отказ предоставить свои военные базы

    Женщина застала жену брата на коленях своего возлюбленного и подралась с ней

    Попытка притронуться к крупной сумме денег закончилась для парня самым неожиданным образом

    В Windows 11 удалился интернет

    Названа неожиданная связь иранского конфликта с Россией и Украиной

    В Китае рассказали о расплате за санкции против России после эскалации на Ближнем Востоке

    Раскрыто число погибших на Ближнем Востоке в 28 февраля

    Главная ведьма Украины захотела стать мэром Киева

    Невролог рассказал о типичной ошибке россиян в начале весны

    Российская тревел-блогерша объяснила причины долголетия китайцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok