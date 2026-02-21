Врач предупредила о неожиданной угрозе утренней сонливости

Невролог Лавренова: Микропробуждения увеличивают нагрузку на сердце

Усталость утром после сна зачастую говорит о недостаточной продолжительности отдыха, которая таит в себе опасность для здоровья. Об этом в беседе с RT рассказала врач-невролог Мария Лавренова.

По ее словам, часто проблема заключается в микропробуждениях — кратковременных эпизодах активации мозга длительностью менее 15 секунд. Они являются неотъемлемой частью нормального сна и в норме способствуют консолидации памяти и переходу в фазу быстрого сна.

«Однако когда микропробуждений становится слишком много или они становятся длительнее, это приводит к неприятным последствиям для здоровья», — объяснила Лавренова.

Как подчеркивает специалист, исследования говорят о повышении давления, росте уровня сахара в крови и нагрузке на сердце из-за избыточной фрагментации сна. Ко всему прочему, частые небольшие пробуждения мешают достичь глубоких стадий медленного сна и фазы быстрого сна. В свою очередь, они крайне важны для физического и когнитивного восстановления, указывает врач.

Ранее житель Великобритании Томми Грейвс рассказал, что не спал восемь дней и потерял связь с реальностью. «Я перестал понимать, что реально, а что нет, и это было по-настоящему страшно», — поделился британец своим откровением.