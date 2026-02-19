Мужчина прожил неделю без сна и рассказал о последствиях

Metro: Мужчина не спал восемь дней и потерял связь с реальностью

Житель Великобритании Томми Грейвс рассказал о тяжелых последствиях, с которыми столкнулся после того, как прожил одну неделю без сна. Его историю опубликовало издание Metro.

По словам Грейвса, он не спал более восьми дней подряд во время благотворительного стрима. В один из дней его состояние резко ухудшилось и он впал в беспамятство. «Я перестал понимать, что реально, а что нет, и это было по-настоящему страшно», — признался он.

Мужчина рассказал, что на фоне сильного стресса и бессонницы у него появились навязчивые мысли и иллюзии, а к концу эксперимента он полностью потерял связь с реальностью. В конце концов родственникам пришлось вызвать скорую помощь, и Грейвса увезли в больницу, где врачи диагностировали маниакальный эпизод, вызванный депривацией сна. «Я говорил бессвязные вещи, считал, что нахожусь в телевизионной студии, пел, танцевал, делал колесо, собирался разом покончить с расизмом, сексизмом, войнами и вылечить рак», — рассказал Грейвс.

Британец добавил, что физическое восстановление заняло четыре недели, но моральное заняло намного дольше. Его лечащий врач предупредил, что если он не начнет спать, то маниакальный эпизод может повториться и усугубиться. Тогда мужчина стал изучать информацию о сне и даже стал коучем по сну. Сейчас он предупреждает, что даже кратковременная бессонница может иметь тяжелые последствия для психики и здоровья в целом.

Ранее врач Альба Гарсиа Арагон рассказала, что у каждого человека своя норма сна. По ее словам, если нет трудностей с пробуждением и сонливостью, значит, организм отдыхает достаточно.