Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:31, 19 февраля 2026Забота о себе

Мужчина прожил неделю без сна и рассказал о последствиях

Metro: Мужчина не спал восемь дней и потерял связь с реальностью
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom

Житель Великобритании Томми Грейвс рассказал о тяжелых последствиях, с которыми столкнулся после того, как прожил одну неделю без сна. Его историю опубликовало издание Metro.

По словам Грейвса, он не спал более восьми дней подряд во время благотворительного стрима. В один из дней его состояние резко ухудшилось и он впал в беспамятство. «Я перестал понимать, что реально, а что нет, и это было по-настоящему страшно», — признался он.

Мужчина рассказал, что на фоне сильного стресса и бессонницы у него появились навязчивые мысли и иллюзии, а к концу эксперимента он полностью потерял связь с реальностью. В конце концов родственникам пришлось вызвать скорую помощь, и Грейвса увезли в больницу, где врачи диагностировали маниакальный эпизод, вызванный депривацией сна. «Я говорил бессвязные вещи, считал, что нахожусь в телевизионной студии, пел, танцевал, делал колесо, собирался разом покончить с расизмом, сексизмом, войнами и вылечить рак», — рассказал Грейвс.

Материалы по теме:
«Высыпаться впрок — бесполезно» Сомнолог о правильном сне и снотворном
«Высыпаться впрок — бесполезно»Сомнолог о правильном сне и снотворном
6 июня 2019
Лучшее время суток Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Лучшее время сутокПочему возникает бессонница и как с ней бороться
31 мая 2019

Британец добавил, что физическое восстановление заняло четыре недели, но моральное заняло намного дольше. Его лечащий врач предупредил, что если он не начнет спать, то маниакальный эпизод может повториться и усугубиться. Тогда мужчина стал изучать информацию о сне и даже стал коучем по сну. Сейчас он предупреждает, что даже кратковременная бессонница может иметь тяжелые последствия для психики и здоровья в целом.

Ранее врач Альба Гарсиа Арагон рассказала, что у каждого человека своя норма сна. По ее словам, если нет трудностей с пробуждением и сонливостью, значит, организм отдыхает достаточно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о втором контрнаступлении Залужного на Зеленского

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    Российский военный медик раскрыл лайфхак для выживания в зоне СВО

    Трамп высказался об увольнении Рубио

    Россиянин сделал из квартиры свалку и не впускал туда семью

    Раскрыты планы Трампа по заключению мира на Украине

    Мужчина прожил неделю без сна и рассказал о последствиях

    Россиянку после неудачной салонной стрижки сравнили с вороной Каркушей

    Мэйуэзер и Тайсон проведут выставочный бой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok