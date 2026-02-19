Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:00, 19 февраля 2026Забота о себе

Врач подсказала способ определить оптимальное количество часов сна

Врач Арагон: Стабильное настроение днем указывает на достаточный сон
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lysenko Andrii / Shutterstock / Fotodom

Чтобы определить оптимальное количество часов сна, человеку необходимо понаблюдать за своим самочувствием на протяжении дня, утверждает врач Альба Гарсия Арагон. Этот простой способ она подсказала в разговоре с изданием Hola.

По словам Арагон, на то, что человек спал достаточно, указывают следующие признаки: он просыпается без особых трудностей, у него нет сонливости, но зато есть высокая концентрация внимания в течение дня, стабильное настроение и в целом хорошие результаты во всех сферах.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как быстро заснуть и хорошо выспаться? Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
Как быстро заснуть и хорошо выспаться?Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
15 сентября 2022

«Однако если вам очень трудно вставать, вы чувствуете усталость в течение дня, раздражительность или рассеянность, то, возможно, вам не хватает отдыха, либо, даже если часов сна достаточно, сон не приносит восстановления», — предупредила специалистка.

Она пояснила, что одним людям достаточно пяти-шести часов ночного отдыха, в то время как другим нужно спать до десяти часов. Только личное наблюдение поможет определиться, к какой категории относится тот или иной человек, заключила Арагон.

Ранее врачи Ама Джохал и Райан Чин Тау Чонг рассказали о распространенных причинах храпа. Так, людям с этой проблемой они посоветовали провериться на апноэ во сне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это было странно». Такера Карлсона задержали в Израиле, где он брал интервью у посла США. Что об этом известно?

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Врач подсказала способ определить оптимальное количество часов сна

    Популярная актриса прошлась по улице в прозрачном наряде

    Власти Польши впервые прокомментировали слухи о требовании репараций от России

    Лавров сделал дерзкое заявление о Европе

    В США резко ответили Зеленскому после его жалобы на Трампа

    На Западе раскрыли новую деталь переговоров по Украине в Женеве

    Раскрыт неочевидный фактор улучшения памяти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok