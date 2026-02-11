Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

11:33, 11 февраля 2026Забота о себе

Врачи предупредили об эпидемии храпа и раскрыли ее причины

Врач Чонг: Рост случаев нарушения дыхания во сне происходит из-за старения людей
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Ортодонт-консультант Ама Джохал и хирург-сомнолог Райан Чин Тау Чонг предупредили о стремительном росте случаев нарушений дыхания во сне. Причины эпидемии храпа они раскрыли в интервью The Guardian.

По словам специалистов, храп нельзя рассматривать как простую бытовую неприятность, так как часто он является признаком обструктивного апноэ во сне. «Это не просто шум, это реальный сигнал о том, что дыхательные пути частично заблокированы и организм борется за воздух», — заявил Джохал.

Врачи отметили несколько ключевых факторов, провоцирующих распространение храпа. К ним относятся наследственность, старение людей, рост случаев ожирения, употребление алкоголя, а также воспалительные процессы дыхательных путей из-за загрязненного воздуха и других внешних причин. Чонг отметил, что эти факторы провоцируют сужение дыхательных путей, что вызывает храп и связанные с ним проблемы со здоровьем.

Специалисты также указали, что многие люди с апноэ во сне не догадываются об этом, а плохое самочувствие списывают на усталость. По словам Джохала, в последние годы сильно вырос интерес к здоровому сну и люди стали чаще замечать у себя подобные проблемы и обращаться к врачам.

Ранее невролог Селия Гарсия Мало рассказала о последствиях сна менее шести часов. По ее словам, состояние после нехватки сна можно сравнить с алкогольным опьянением.

