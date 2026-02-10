Умер адвокат Генрих Падва

07:03, 10 февраля 2026

Раскрыто последствие сна меньше шести часов

Невролог Мало: Если человек спал меньше шести часов, нельзя садиться за руль
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Невролог Селия Гарсия Мало предупредила, к каким последствиям приводит сон менее шести часов в сутки. Их врач раскрыла изданию Cuidate Plus.

По словам Мало, если человек спал менее шести часов, то его состояние на следующий день можно сравнить с состоянием алкогольного опьянения. Невролог призвала людей, которые не спали достаточно, не садиться за руль, так как это может быть так же опасно, как водить автомобиль пьяным.

При этом, по словам врача из Испанского общества сна Марии Хосе Мартинес Мадрид, при хроническом недосыпе организм переходит в состояние стресса. Сон менее шести часов в сутки приводит к ухудшению обработки информации головным мозгом и повышает риск развития различных заболеваний.

«Сон остается фундаментальной опорой здоровья, как питание или физические упражнения, и его дефицит имеет очень серьезные когнитивные, эмоциональные и метаболические последствия», — заключила специалистка.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, что есть на ужин для качественного сна. Она предупредила, что холодная пища раздражает желудок и мешает расслаблению.

