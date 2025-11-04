Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:35, 4 ноября 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыла главные принципы вечернего питания для крепкого сна

Гастроэнтеролог Чистик: Ужин должен быть легким, теплым и сбалансированным
Наталья Обрядина1

Фото: guys_who_shoot / Shutterstock / Fotodom  

То, что человек ест на ужин, влияет не только на пищеварение, но и на качество сна, считает гастроэнтеролог «Скандинавского Центра Здоровья» Ольга Чистик. Главные принципы вечернего питания, которое поможет обеспечить крепкий сон, она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По мнению врача, ужин должен быть легким и сбалансированным. Оптимально, чтобы блюда и напитки были теплыми: холодная пища раздражает желудок и мешает расслаблению. При этом сладостей и напитков с кофеином вечером следует избегать.

«Избыток сахара и стимуляторов повышает уровень кортизола и мешает расслаблению. Даже одна порция кофеина за шесть часов до сна может сократить фазу глубокого сна на 15-20 процентов», — уточнила гастроэнтеролог. Также, чтобы хорошо спать ночью, важно не переедать и не ложиться в постель голодным.

Материалы по теме:
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021

Тем, кто тренируется по вечерам, Чистик посоветовала выбирать на ужин легкие блюда с белком и углеводами: творог с фруктами, омлет, рыбу с овощами или запеканку. Тем же, кто поздно возвращается с работы, она порекомендовала разделить ужин на два приема: перекус в начале вечера и легкую еду за час до сна. Во время перелетов, особенно при смене часовых поясов, ужин лучше делать максимально простым — салат, нежирная рыба, немного орехов.

«Последний стакан воды стоит выпить за 1-1,5 часа до сна, чтобы избежать пробуждений. После тренировки или сауны допустимо небольшое количество воды (100-150 миллилитров) перед сном, если ощущается жажда. Полное ограничение жидкости не нужно — важно сохранять баланс», — добавила врач.

Ранее врач-терапевт, сомнолог Илья Смирнов рассказал о причине появления проблем со сном после 40 лет. По его словам, сон нарушается из-за хронического стресса, гормональных нарушений, системных заболеваний или пассивного образа жизни.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    Врач рассказал об опасности одностороннего использования наушников

    Путин подписал закон о круглогодичном призыве

    Назван кандидат на пост главнокомандующего ВСУ в случае отставки Сырского

    Представителей командного вида спорта из России впервые за три года допустили до турниров

    Скончался богатейший человек Великобритании

    Суд отказал россиянке в праве забрать ребенка у отца из Нидерландов

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Врач раскрыла главные принципы вечернего питания для крепкого сна

    Дрон ВСУ разорвал стоявшую на коленях и крестившуюся женщину и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости