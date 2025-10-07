Забота о себе
08:50, 7 октября 2025Забота о себе

Россиянам объяснили появление проблем со сном после 40 лет

Александра Синицына
Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Некоторые люди сталкиваются с проблемами со сном после 40 лет. Это может быть связано с четырьмя причинами, о них рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт, сомнолог Илья Смирнов.

По его словам, такие изменения могут происходить из-за постоянного стресса, изменений гормонального фона, хронических болезней и снижения физической нагрузки.

«С возрастом у человека накапливается усталость, как физическая, так и психологическая, и требуется просто больше времени на восстановление. Сказывается и стресс, особенно если это хроническое состояние — это постепенно "подтачивает", истощает нервную систему», — объяснил специалист.

В этом возрасте, как правило, меняется уровень мелатонина и других гормонов, которые влияют на циклы сна. Ухудшают качество сна проблемы с сердцем и сосудами, с эндокринной системой. Также врач отметил в качестве причины снижение физической активности, поскольку это снижает эффективность восстановительных процессов.

    Россиянам объяснили появление проблем со сном после 40 лет

