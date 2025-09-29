Названы три провоцирующие проблемы со сном продукта

Сомнолог Холл: Употребление соленой еды перед сном провоцирует бессонницу

Если человек долго не может заснуть и часто просыпается ночью, возможно, ему стоит пересмотреть свое питание, считает врач-сомнолог Кэтрин Холл. Три категории продуктов, провоцирующие бессонницу, она назвала изданию HuffPost.

Прежде всего Холл рекомендовала отказаться от употребления в вечернее время соленой еды. По ее словам, продукты с высоким содержанием соли провоцируют задержку жидкости в организме и повышение артериального давления. Из-за этого организму после употребления чипсов, соленых орешков, бекона или маринованных овощей сложно полностью отключиться ночью. В результате человек спит не очень крепко и часто просыпается, чтобы сходить в туалет.

Второй категорией продуктов, способных вызвать проблемы со сном, врач назвала кислую пищу, например, помидоры, баклажаны, соевый соус, красное вино и сыры. Дело в том, что в них содержится большое количество тирамина — аминокислоты, стимулирующей естественную активность мозга и мешающей заснуть.

Наконец, людям с проблемами со сном Холл посоветовала отказаться от острой пищи. Это связано с тем, что в различных специях и перце чили содержится вещество капсаицин, вызывающее резкий скачок температуры тела. «Добавьте к этому энергию, необходимую организму для переваривания оставшейся части пищи, и вы поймете, как сложно бывает выспаться», — заключила специалистка.

Ранее сомнолог Рафаэль Виньял да Коста заявил, что бессонница может являться симптомом опасных заболеваний. По его словам, проблемы со сном могут возникнуть из-за гипертонии, сердечной недостаточности, диабета, апноэ во сне, хронической боли и болезни Паркинсона.