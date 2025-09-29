Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:39, 29 сентября 2025Забота о себе

Названы три провоцирующие проблемы со сном продукта

Сомнолог Холл: Употребление соленой еды перед сном провоцирует бессонницу
Наталья Обрядина1

Фото: Slaapwijsheid.nl / Unsplash

Если человек долго не может заснуть и часто просыпается ночью, возможно, ему стоит пересмотреть свое питание, считает врач-сомнолог Кэтрин Холл. Три категории продуктов, провоцирующие бессонницу, она назвала изданию HuffPost.

Прежде всего Холл рекомендовала отказаться от употребления в вечернее время соленой еды. По ее словам, продукты с высоким содержанием соли провоцируют задержку жидкости в организме и повышение артериального давления. Из-за этого организму после употребления чипсов, соленых орешков, бекона или маринованных овощей сложно полностью отключиться ночью. В результате человек спит не очень крепко и часто просыпается, чтобы сходить в туалет.

Второй категорией продуктов, способных вызвать проблемы со сном, врач назвала кислую пищу, например, помидоры, баклажаны, соевый соус, красное вино и сыры. Дело в том, что в них содержится большое количество тирамина — аминокислоты, стимулирующей естественную активность мозга и мешающей заснуть.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023

Наконец, людям с проблемами со сном Холл посоветовала отказаться от острой пищи. Это связано с тем, что в различных специях и перце чили содержится вещество капсаицин, вызывающее резкий скачок температуры тела. «Добавьте к этому энергию, необходимую организму для переваривания оставшейся части пищи, и вы поймете, как сложно бывает выспаться», — заключила специалистка.

Ранее сомнолог Рафаэль Виньял да Коста заявил, что бессонница может являться симптомом опасных заболеваний. По его словам, проблемы со сном могут возникнуть из-за гипертонии, сердечной недостаточности, диабета, апноэ во сне, хронической боли и болезни Паркинсона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина ответила на предложение Венгрии обменять мир на территории

    Счастливчик случайно нашел старый лотерейный билет и разбогател на 83 миллиона рублей

    Появились подробности о смерти бабушки и внука при ударе ВСУ по Подмосковью

    Бывший студент российского техникума напал с ножом на преподавателей

    Американский рэпер назвал подарком свой приезд в Москву

    В Севастополе ограничили продажу бензина

    Банк России выпустит золотые монеты с Георгием Победоносцем

    46-летняя Елена Летучая снялась в бикини в полный рост

    Украину предупредили о необходимости отдать часть территорий России

    Названы три провоцирующие проблемы со сном продукта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости