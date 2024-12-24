В ремешках для умных часов нашли «вечный химикат»

Ремешки для умных часов назвали опасными для здоровья из-за «вечного химиката»

Ремешки для умных часов и фитнес-браслетов могут содержать опасные для здоровья химикаты. Исследование опубликовано в журнале Environmental Science & Technology Letters.

По словам физика Грэма Ф. Пизли из Университета Нотр-Дам Мэриленда (США), исследователи не предполагали, насколько широко распространены ремешки умных часов, содержащие полифторалкильные соединения (PFAS). Эти вещества можно обнаружить в фторэластомере, из которого выпускают аксессуары для гаджетов.

Выяснилось, что фторэластомеры могут содержать в себе перфторгексановую кислоту (PFHxA), которую также называют «вечным химикатом». Этот элемент не подвергается биологическому разложению и устойчив к разрушению после воздействия воды и света. PFHxA нашли в большей части из 22 протестированных ремешков умных часов и фитнес-браслетов.

В материале говорится, что полифторалкильные вещества (PFAS) связывают с раком, высоким кровяным давлением и бесплодием. Однако их широко используют при производстве антипригарной посуды, зонтов, косметики, мебели, чистящих средств, водостойких тканей.

Авторы отметили, что пользователи не оценивают рисков при контакте кожи с опасными материалами, из которых созданы ремешки носимых гаджетов. Однако ученых заметили, что у потребителей есть выход: как правило, фирменный ремешок любых смарт-часов можно поменять на изготовленный из нейтральных материалов.

В начале декабря компанию Apple заставили начать маркировать зарядное устройство для iPhone, корпус которого содержит бисфенол А. По словам ученых, вещество может вызывать рак, хотя широко используется в промышленности.