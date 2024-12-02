Apple продает устройства, вызывающие рак. Что об этом известно?

В официальном аксессуаре для iPhone нашли вызывающее рак вещество бисфенол А

На сайте корпорации Apple обнаружили устройство, которое может вызывать рак. Плашка с предупреждением о том, что аксессуар для iPhone содержит бисфенол А (BPA), заметили на странице внешнего аккумулятора на сайте Apple. Девайс под названием BoostCharge Pro Magnetic произведен компанией Belkin, но официально доступен в магазине Apple за 99 долларов. Пауэрбанк поддерживает быструю зарядку iPhone.

Apple не стала снимать с продажи зарядный аксессуар для iPhone, несмотря на то, что девайс может вызвать рак. При этом компанию обязали предупредить об этом пользователей. Журналисты таблоида Daily Mail заметили, что предупреждение появилось на сайте Apple после того, как на этом настояли контролирующие органы штата Калифорния. В сообщении уточняется, что бисфенол А может вызвать врожденные эффекты и нанести вред репродуктивному здоровью.

Опасность бисфенола А отмечали американские ученые

В исследовании за 2018 год, проведенном международной группой ученых, отмечался вред опасного вещества. Авторы научной работы выяснили, что незащищенная человеческая кожа обладает метаболической способностью для усвоения бисфенола А. В материале говорится, что до 20 процентов вещества, выделенного из потребительского товара, может быть поглощено кожей.

По оценкам специалистов, бисфенол А может провоцировать онкологические заболевания. В группе риска оказались молодые девушки, беременные женщины, дети. Профессор-иммунолог Ана Сото из Медицинской школы Университета Тафтса в Массачусетсе отметила, что даже небольшие дозы вещества повышают риск появления рака и диабета.

Считается, что максимально допустимая доза бисфенола А для человека составляет три микрограмма в день. Американские ученые признают, что данное вещество встречается в потребительских продуктах и дают советы, как снизить вероятность контакта с ним. Так, калифорнийские специалисты советуют хранить пищу в стеклянной таре, приобретать больше свежего мяса, овощей и фруктов и меньше консервированной продукции, кормить грудных детей из стеклянной, а не пластиковой бутылочки.

Законы США в отношении опасных веществ менее строгие, чем в Европе

Доступность гаджетов, изготовленных из потенциально опасных веществ, объясняется менее строгими ограничениями в Соединенных штатах. Например, с 1986 года власти Калифорнии обязывают производителей предупреждать потребителей о рисках, связанных с опасными материалами и препаратами. Однако продажа подобной продукции продолжается.

В Европейском союзе (ЕС) подобные материалы, как бисфенол А, запрещены в производсвте пищевой упаковки, если продукция предназначена для детей младшего возраста. Также в регионе обсуждают полный запрет вещества.

В августе 2023 года оказалось, что опасный материал используется в производстве одежды популярных брендов — Nike, Fila, The North Face, Brooks и других. Отмечается, что бисфенол А позволяет сделать ткань более мягкой и эластичной. Тогда американский Центр гигиены окружающей среды (СЕН) обнаружил, что в некоторой продукции норма бисфенола А превышена в 22 раза.

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Apple продолжит продажи опасного устройства

Несмотря на меры по регулированию использования бисфенола А, только власти штата Калифорния требуют производителей указывать его наличие в потребительской продукции. Так, на странице Belkin BoostCharge Pro Magnetic в магазине Apple для Германии предупреждения о наличии опасного вещества в аксессуаре нет — как и на сайтах для других стран ЕС.

Apple продолжит сотрудничать с партнерами, выпускающими официальные аксессуары для гаджетов — вероятно, и после следующих уведомлений. Так, в начале 2021 года зарядное устройство Belkin для iPhone признали опасным. В компании выяснили, что их девайс может перегреться и самопроизвольно загореться. Тогда фирма отозвала всю продукцию, но продолжила продажи аналогов.