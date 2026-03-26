16:53, 26 марта 2026Спорт

Оценена вероятность завершения карьеры Роналду и Месси в 2026 году

На завершение Роналду карьеры в 2026 году можно поставить с коэффициентом 4,70
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Букмекеры оценили вероятность завершения карьеры 40-летнего нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Кришитиану Роналду в 2026 году, сообщает Sports.

Специалисты не верят в то, что это произойдет. На событие можно сделать ставку с коэффициентом 4,70.

Еще ниже букмекеры оценивают вероятность завершения карьеры в 2026 году 38-летним форвардом «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионелем Месси. На это событие принимаются ставки с коэффициентом 9,00.

В октябре прошлого года Роналду высказался о завершении карьеры. «Думаю, я все еще делаю хорошие вещи, помогаю своему клубу и сборной, так почему бы не продолжить?» — заявил футболист

