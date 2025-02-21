Дом культуры загорелся в регионе России после удара ВСУ

Врио главы Курской области Хинштейн: ДК загорелся в селе Козино из-за атаки ВСУ

В Курской области из-за обстрела села Козино в Рыльском районе загорелся дом культуры, внутри которого располагалась администрация местного сельсовета. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Ценные вещи и документы оперативно вынесли. Пострадавших нет – население села было отселено еще ранее», — сообщил Хинштейн.

По его информации, говорить о каких-либо ремонтных работах в населенном пункте пока нельзя, потому что он располагается в полутора километрах от границы с Украиной. К возрождению Козино, где находится дом культуры, приступят тогда, когда Курскую область полностью зачистят от Вооруженных сил Украины (ВСУ), заверил глава региона.

Ранее сообщалось, что правительство России после поручения президента Владимира Путина о дополнительных выплатах жителям Курской области выделило на это около 40 миллиардов рублей. Куряне, оставшиеся без жилья из-за действий ВСУ, будут ежемесячно получать по 65 тысяч рублей до того момента, как российская армия восстановит контроль над территориями.